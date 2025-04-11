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Царьград

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Бердянск предложил сократить комендантский час и отменить его на выходных

Бердянск предложил сократить комендантский час и отменить его на выходных

Глава Бердянского муниципального округа Александр Сауленко предложил руководству Запорожской области сократить комендантский час, сдвинув его на ночь с 12 до 5 часов, а также отменить его на выходных для повышения комфорта.

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