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Сийярто: ВСУ отступают на поле боя, несмотря на западное финансирование

Сийярто: ВСУ отступают на поле боя, несмотря на западное финансирование

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на поле боя, несмотря на помощь от стран Запада. Такое мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

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