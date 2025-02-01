Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на поле боя, несмотря на помощь от стран Запада. Такое мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.
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