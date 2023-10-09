Представитель Хехт: армия Израиля ведет бои на 7-8 участках у сектора Газа

Палестинские боевики продолжили прибывать из сектора Газа в Израиль. Военным не удалось подавить нападение, активные боевые действия продолжились на семи-восьми участках, сообщил журналистам военный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт.
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