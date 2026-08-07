«Клиническая русофобия» влияет на умственные способности президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.
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