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Аргументы и Факты

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Захарова раскритиковала президента Польша из-за «клинической русофобии»

Захарова раскритиковала президента Польша из-за «клинической русофобии»

«Клиническая русофобия» влияет на умственные способности президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.

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