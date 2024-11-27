Удачное завершение года: астропрогноз на декабрь для всех знаков Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 года принесет разные испытания и удачные моменты, и звезды советуют быть осторожными, но также использовать благоприятные возможности, которые откроются перед вами.
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