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Удачное завершение года: астропрогноз на декабрь для всех знаков

Удачное завершение года: астропрогноз на декабрь для всех знаков

Удачное завершение года: астропрогноз на декабрь для всех знаков Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 года принесет разные испытания и удачные моменты, и звезды советуют быть осторожными, но также использовать благоприятные возможности, которые откроются перед вами.

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