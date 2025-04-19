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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Западные инвесторы получат право на обратный выкуп отчужденных ими на нерыночных условиях акций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ установить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций.

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