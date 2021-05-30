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Донбасс Сегодня

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“Подлость и попрание прав”: в “Белавиа” объяснили, почему отказались летать в Крым и обрушились с критикой на ЕС

“Подлость и попрание прав”: в “Белавиа” объяснили, почему отказались летать в Крым и обрушились с критикой на ЕС

Политика У главы «Белавиа» вызывает возмущение, что санкции были наложены без должного расследования инцидента.

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Naum Agr
Интересно получается. Белавия возмущается несправедливым к себе отношением, а сами несправедливо относятся к крымчанам не признавал референдум и не желая летать в Крым. Как ты, так и к тебе.
Игорь Морозов
Действительно, а их за что? Они-же много векторные...

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