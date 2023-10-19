Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Москвичи – участники Великой Отечественной войны, ветераны и граждане, принимавшие участие в обороне столицы, получат единовременную денежную выплату в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии