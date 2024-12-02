Жителю Татарстана придется копить 1 млн рублей дольше семи лет

Татарстан занял 26 место в рейтинге регионов России по способности жителей накопить 1 млн рублей. Согласно подсчетам, татарстанец может увидеть эту сумму через 7,4 года, если будет откладывать всю медианную зарплату на пополняемый вклад, следует из инфографики РИА «Новости».
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