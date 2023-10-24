Toyota удалось повысить производительность линий по сборке твердотельных акку...

Toyota удалось повысить производительность линий по сборке твердотельных аккумуляторовЗаметно отстав от конкурентов в сфере разработки и производства электромобилей, корпорация Toyota Motor надеется наверстать упущенное во второй половине десятилетия, предложив рынку твердотельные аккумуляторы, обеспечивающие быструю зарядку и запас хода до 1200 км.