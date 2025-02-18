Политолог Блохин допустил, что переговоры в Эр-Рияде затронут не только Украину

Предстоящие во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций являются крайне важными в контексте подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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