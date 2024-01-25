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Как почистить печень: врач раскрыл правду о голодании, сельдерее и БАДах

Как почистить печень: врач раскрыл правду о голодании, сельдерее и БАДах

Врач расскаал, как известные "чистки" голоданием и сельдереем на самом деле влияют на печень В печени накапливаются шлаки и токсины в связи с приемом таблеток, алкоголя, неправильным питанием и плохой экологией.

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