Как почистить печень: врач раскрыл правду о голодании, сельдерее и БАДах

Врач расскаал, как известные "чистки" голоданием и сельдереем на самом деле влияют на печень В печени накапливаются шлаки и токсины в связи с приемом таблеток, алкоголя, неправильным питанием и плохой экологией.
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