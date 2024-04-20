Конгрессмен Госар: «Украина должна забыть о Крыме»

Конгрессмен-республиканец Пол Госар выразил своё мнение относительно ситуации в Украине. В эфире телеканала C-SPAN он призвал украинское правительство отказаться от идеи возвращения Крыма, заявив, что полуостров никогда не вернётся под контроль Украины и что большинство жителей Крыма предпочли находиться в составе России.