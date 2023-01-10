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Nikolay Stepanov
Назначение Герасимов означает провал наступления. Это авантюрист и дурак как полководец, выродившийся наследник велик...
WSJ: назначение Г...
ГМ
Георгий Михалев
Да, наверное Трамп или Путин подкинули🤣
В США назначили с...
НН
Надежда Никитина
Да, фигня, все замылят. Уже есть информация, что эти документы попали в офис и дом бидона случайно.
В США назначили с...
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