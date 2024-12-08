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Общественница Ненарокова рассказала о развитии туризма в Подмосковье

Общественница Ненарокова рассказала о развитии туризма в Подмосковье

В каком направлении развивается туристический сектор в Подмосковье? И как регион помогает бизнесу, занятому в сфере гостеприимства? Об этом телеканалу «360» рассказала вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.

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