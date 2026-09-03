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Царьград

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Иван Соловьев объяснил важность выяснения причин падения в метро

Иван Соловьев объяснил важность выяснения причин падения в метро

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, рассказал, как пассажиры метро могут доказать невиновность в падении на рельсы.

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