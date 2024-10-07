Подмосковная компания выиграла в конкурсе на получение субсидий после содействия бизнес-омбудсмена

В начале июня текущего года региональным Министерством культуры и туризма был объявлен конкурсный отбор на предоставление из бюджета Московской области субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
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