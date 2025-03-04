❕В Крыму за всё время собрали более 762 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации МЧС России, специалисты обследуют 525,4 километра берега.
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❕В Крыму за всё время собрали более 762 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации МЧС России, специалисты обследуют 525,4 километра берега.