Samsung вслед за Apple отказалась от амбиций в сфере автопилота Если верить неофиц...

Samsung вслед за Apple отказалась от амбиций в сфере автопилотаЕсли верить неофициальным данным, компания Apple после десятилетия попыток создать либо автопилот, либо разработать полностью автоматически управляемый электромобиль от соответствующих планов в этом году окончательно отказалась.
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