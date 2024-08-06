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Царьград

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Мужчина выстрелил в женщину с ребёнком из окна дома в Москве

Мужчина выстрелил в женщину с ребёнком из окна дома в Москве

Неизвестный начал стрелять из окна по детской площадке.Мужчина начал стрелять по детской площадке из окна квартиры на четвёртом этаже дома на улице 800-летия на севере Москвы.

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