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Азаров: на Майдане были пользовавшиеся неприкосновенностью депутаты

Азаров: на Майдане были пользовавшиеся неприкосновенностью депутаты

Во время начавшегося 21 ноября 2013 года Евромайдана среди протестующих было множество пользовавшихся неприкосновенностью депутатов, что затрудняло пресечение противоправной деятельности властями, рассказал РИА Новости экс-глава кабмина Украины Николай Азаров.

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