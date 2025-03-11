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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров

Форвард «Баварии» открыл счет в ответном матче 1/8 финала против «Байера» (1:0, второй тайм).  Кейн стал перым англичанином, которому удалось забить 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ/КЕЧ.

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