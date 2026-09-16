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Царьград

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Полковник Матвийчук назвал две причины резкого снижения числа атакующих Россию БПЛА

Полковник Матвийчук назвал две причины резкого снижения числа атакующих Россию БПЛА

Почему Россию ночью 16 сентября атаковал 71 дрон вместо привычных сотен: разбор военного эксперта Анатолия МатвийчукаУтренняя сводка Минобороны удивила: за ночь сбит всего 71 беспилотник.

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