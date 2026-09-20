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Айдар Метшин туган авылы Кызыл Чишмәдә тавыш бирде

Айдар Метшин туган авылы Кызыл Чишмәдә тавыш бирде

Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин традиция буенча туган авылы Кызыл Чишмәдә тавыш бирде, дип хәбәр итә «Бердәм Россия» рәсми порталы.

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