Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трампа пытались отравить: сторонники президента США забили тревогу из-за инцидента с микрофоном

Трампа пытались отравить: сторонники президента США забили тревогу из-за инцидента с микрофоном

БлокнотРУ Недавний инцидент, когда корреспондентка случайно задела лицо Трампа микрофоном, вызвал обеспокоенность среди его сторонников.

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