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Овечкин не попал в состав "Вашингтона" на второй предсезонный матч НХЛ

Овечкин не попал в состав "Вашингтона" на второй предсезонный матч НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в состав команды на второй товарищеский матч перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

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