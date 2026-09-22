Бородина и Сердюков судятся со Степановой на 7,5 млн рублей

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в Петроградский районный суд иск о защите чести и достоинства против психолога Вероники Степановой, обвинив её в распространении ложных сведений и незаконном использовании изображений в видеороликах.
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