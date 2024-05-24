Движение «Здоровое Отечество» проведет спортивный парад-шествие на выставке «Россия»

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. В субботу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет спортивный парад-шествие, организованный движением «Здоровое Отечество» к 105-летию со дня первого проведения.
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