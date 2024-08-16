Деревянные дома на одной из улиц Астрахани выкрасили в единый цвет

Частный сектор на Боевой в границах улиц Сельсоветской и Курмангазы приобрел единую цветовую гамму. По распоряжению администрации города представители управляющих компаний разноцветные деревянные дома выкрасили в один цвет.
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