В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия из-за лесных пожаров

Данный режим призван поддержать местные власти в борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации.В связи с масштабными лесными пожарами в Калифорнии президент США Джо Байден объявил о введении режима крупного бедствия.
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