Кризис для бизнеса – это время возможностей

Рим Хасанов – основатель и президент компании – оператора недвижимости «Перспектива24», управляющий партнер компании «Самолёт Плюс», автор бизнес-изданий, спикер международных конгрессов и обладатель многочисленных наград в сфере недвижимости.
Рим Хасанов – основатель и президент компании – оператора недвижимости «Перспектива24», управляющий партнер компании «Самолёт Плюс», автор бизнес-изданий, спикер международных конгрессов и обладатель многочисленных наград в сфере недвижимости.
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