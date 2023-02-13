Журнал «Профиль»

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Кризис для бизнеса – это время возможностей

Кризис для бизнеса – это время возможностей

Рим Хасанов – основатель и президент компании – оператора недвижимости «Перспектива24», управляющий партнер компании «Самолёт Плюс», автор бизнес-изданий, спикер международных конгрессов и обладатель многочисленных наград в сфере недвижимости.

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