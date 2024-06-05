"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

Далее рассказывает Айк Наапетян, Полковник Вооруженных Сил Армении в отставке. Всё, что будет дальше, имеет крайне важное значение и несомненно будет интересно нашим читателям: "9 сентября 2023 года в Тегеране происходит интересная встреча.
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