Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

Далее рассказывает Айк Наапетян, Полковник Вооруженных Сил Армении в отставке. Всё, что будет дальше, имеет крайне важное значение и несомненно будет интересно нашим читателям: "9 сентября 2023 года в Тегеране происходит интересная встреча.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Армении не признали Нагорный Карабах своей территорией. Погибло 56 российских миротворца. Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении?!
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8 час.
сергей максимов
Армяне народ неблагодарный, а значит говно. Как и коньяк!
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Армяне продажный народ и хитрый!
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3 час.

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