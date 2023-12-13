Бочкарёв: Связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца следующего года

Заммэра столицы назвал сроки окончания строительства объекта В Москве продолжается строительство десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра, в составе которого также значится эстакада-съезд на федеральную трассу М-2 «Крым».
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