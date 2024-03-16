ПРОСТО О СЛОЖНОМ После того как Верховный суд США встал на сторону Трампа и фактически допустил его к участию в выборах, стало окончательно понятно, что все попытки демократов не допустить его до участия в выборах оказались тщетными.
Приговор Трампу вынесен. До ликвидации 3-5 месяцев
Комментарии
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TK
Tatiana Kori
Сидя за океаном критикуете того, кто выступил в пользу России не военным решением. Трамп не опасен для России от слова совсем, а вот Бидон ведёт войну против вас.
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16 час.
Козачинская Татьяна
🤣👍
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13 час.
sa
svet alex
Чем больше они будут убивать друг друга, тем лучше для мира! Эту поносную страну вообще надо уничтожить!
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7 час.
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