Маск направился во Флориду на встречу с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США и направился во Флориду на встречу с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.
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