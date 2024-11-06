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Маск направился во Флориду на встречу с Трампом

Маск направился во Флориду на встречу с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США и направился во Флориду на встречу с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

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