Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до 2028 года

24-летний полузащитник продлил контракт до 2028 года. В прошлом сезоне норвежец поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 голевых передач.
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