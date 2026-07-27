Необычные вентиляционные киоски первыми появятся возле станций метро в СЗАО

Облик привычных венткиосков у новых станций метро будет вписан в окружающий ландшафт. Вместо серых технических коробок появятся современные, продуманные до мелочей архитектурные объекты с навесами, озеленением, скамьями и качелями.
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