За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

Уже несколько недель в США весьма активно обсуждается законопроект под громким именем «Закон о санкциях против России 2025 года» (Sanctioning Russia Act of 2025), который предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ, уран и нефтехим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии