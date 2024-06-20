Глава ОСК Пучков: выход в море крейсера "Адмирал Нахимов" произойдет в ноябре

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что проходящий глубокую модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в ноябре 2024 года.
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