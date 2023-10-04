Дептранс Москвы: цены на парковку и эвакуацию машин изменятся в октябре–ноябре

В Москве с 15 октября подорожает эвакуация автомобилей нарушителей. Также появятся новые участки платной автопарковки, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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