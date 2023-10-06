Кому повезет в 2024 году Темного Лося согласно славянскому гороскопу Алёна ЮрьеваС наступлением нового года «двух доек, четверки и нуля», по славянскому гороскопу, мы встречаем Темного Лося, который несет с собой волнующие перспективы.