В Хабаровском крае в рамках «Дня правовой помощи детям» полицейские провели беседы и мероприятия различного формата

В рамках проведения Всероссийского дня оказания правовой помощи детям сотрудники районных отделов полиции и городских Управлений органов внутренних дел совместно с членами общественных советов и представителями заинтересованных структур организовали и провели всевозможные мероприятия, направленные на правовое информирование подростков и детей.
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