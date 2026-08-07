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FiNE NEWS

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Шихабидов доложил Путину, что под Добропольем ВСУ потеряли шесть тысяч бойцов

Гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным доложил об обстановке на добропольском направлении в зоне специальной военной операции.

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