Шихабидов доложил Путину, что под Добропольем ВСУ потеряли шесть тысяч бойцов

Гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным доложил об обстановке на добропольском направлении в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии