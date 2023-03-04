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Где смотреть Рома – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 5 марта

Где смотреть Рома – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 5 марта

В воскресенье, 5 марта, сыграют Рома и Ювентус в 25 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».

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