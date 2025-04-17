ФСБ рассекретила архивы Смерш: подростки под гнётом немцев на Украине

ФСБ впервые раскрыла архивы Смерш о периоде освобождения юго-востока Украины. Документы рассказывают о принуждении советских подростков к разведке в годы войны и преступлениях немцев и украинских националистов против мирного населения.
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