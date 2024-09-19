Простой способ избавиться от любого засора: беру пластиковую бутылку и не нужен ни вантуз, ни сантехник Ольга БезродняяМногие сталкиваются с засорами в трубах дома, но существует простой метод, который может помочь решить проблему без вызова сантехника.