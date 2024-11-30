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Если бы Сталин принял участие в президентских выборах России, смог бы он победить?

Если бы Сталин принял участие в президентских выборах России, смог бы он победить?

В последние десятилетия противники Советского Союза постоянно стремятся показать Сталина в самом негативном свете, стараясь представить его эпоху как период бесконечных репрессий.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Вопрос из области сказок. При Сталине такой ситуации, какова она сегодня, просто не возникло бы!!
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
При Сталине все олигафрены кормили бы червей в канаве вместе с либерастами а хохлы сидели в норах тихо как мыши и не было не каких наглых ишаов сидели бы тихо в аулах.
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24 мин.
пв
петров виктор
Интересно, что эту статью написала юрист...  Очевидно, это юрист-фантазёр...  Поэтому, продолжу фантазировать...  По Конституции России выборы Президента должны быть конкурентными и, прежде всего, это процедура:  выдвижение, регистрация в ЦИК, дебаты, публичные выступления перед избирателями и т.д....   Выдвижение.  Тут - всё однозначно:  Сталин выдвиженец от КПРФ...  Но он не проходной кандидат!...  Да, у него нет мошны за границей, как когда-то, было у одного из кандидатов в Президенты от КПРФ, в народе о нём ходили легенды, что он всю жизнь проходил в штопанных подштанниках и рваных носках, но Сталин был уголовник-рецидивист...  В РИ:  у Сталина за разные уголовные преступления шесть ходок в ссылки и пять побегов из мест заключения, и это, не считая его участия в большевистском революционном госперевороте в октябре 1917 года...  В СССР:  за преступления совершенные Сталиным во время государственного и партийного руководства, на съезде партии, которой он руководил, Сталина, посмертно, объявили государственным преступником, и за 35 лет, вплоть до распада СССР, он не был реабилитирован...   Ну, допустим, что наш демократический ЦИК, в виде исключения, допустит бывшего  &quot;великого вождя&quot; и &quot;отца народов&quot; к выборам...  Как и что он будет говорить в ходе публичной избирательной компании и предвыборных дебатов?...  Вот, например, задут ему вопрос:  как он - Сталин, будучи христианином и семинаристом (пусть, даже, и недоучкой) превратился в воинствующего богоборца и по его приказу стали повсеместно крушить многовековые храмы и памятники?...  Зачем (или почему) по его приказу был взорван Храм Христа Спасителя - памятник, построенный на народные пожертвования в честь победы  России в Отечественной войне 1812 года?...  И т.д. ...  Вопросов к Сталину будет много, так как, сталинский разрушительный след глубоко отпечатался в истории России-СССР...  В общем:  как не крути, кандидатура Сталина на выборах Президента России - непроходная, и по существу:  словосочетание Президент России Сталин - это оксюморон...
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13 мин.

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