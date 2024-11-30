Если бы Сталин принял участие в президентских выборах России, смог бы он победить?

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петров виктор

Интересно, что эту статью написала юрист... Очевидно, это юрист-фантазёр... Поэтому, продолжу фантазировать... По Конституции России выборы Президента должны быть конкурентными и, прежде всего, это процедура: выдвижение, регистрация в ЦИК, дебаты, публичные выступления перед избирателями и т.д.... Выдвижение. Тут - всё однозначно: Сталин выдвиженец от КПРФ... Но он не проходной кандидат!... Да, у него нет мошны за границей, как когда-то, было у одного из кандидатов в Президенты от КПРФ, в народе о нём ходили легенды, что он всю жизнь проходил в штопанных подштанниках и рваных носках, но Сталин был уголовник-рецидивист... В РИ: у Сталина за разные уголовные преступления шесть ходок в ссылки и пять побегов из мест заключения, и это, не считая его участия в большевистском революционном госперевороте в октябре 1917 года... В СССР: за преступления совершенные Сталиным во время государственного и партийного руководства, на съезде партии, которой он руководил, Сталина, посмертно, объявили государственным преступником, и за 35 лет, вплоть до распада СССР, он не был реабилитирован... Ну, допустим, что наш демократический ЦИК, в виде исключения, допустит бывшего "великого вождя" и "отца народов" к выборам... Как и что он будет говорить в ходе публичной избирательной компании и предвыборных дебатов?... Вот, например, задут ему вопрос: как он - Сталин, будучи христианином и семинаристом (пусть, даже, и недоучкой) превратился в воинствующего богоборца и по его приказу стали повсеместно крушить многовековые храмы и памятники?... Зачем (или почему) по его приказу был взорван Храм Христа Спасителя - памятник, построенный на народные пожертвования в честь победы России в Отечественной войне 1812 года?... И т.д. ... Вопросов к Сталину будет много, так как, сталинский разрушительный след глубоко отпечатался в истории России-СССР... В общем: как не крути, кандидатура Сталина на выборах Президента России - непроходная, и по существу: словосочетание Президент России Сталин - это оксюморон...