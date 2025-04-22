Как не потеряться в лесу: правила, которые должен знать каждый грибник

Грибной сезон все ближе: ценители сморчков уже отправилась в леса, чтобы собирать весенний урожай. А вскоре еще больше людей пойдут на поиски заветных белых грибов и подосиновиков, выглядывающих из травы.
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