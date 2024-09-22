Живопись: Как самая известная в мире картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в середине советской эпохи оказалась в Москве

Одна из самых узнаваемых картин в мире практически никогда не покидала пределы Франции. Шедевр эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, знаменитая «Мона Лиза», она же «Джоконда», размещалась в особых условиях и была ограничена в количестве перемещений, поэтому увидеть ее можно было только в Лувре.