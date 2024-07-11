Более 75 килограмм марихуаны изъяли полицейские в Актау

В ходе спецоперации стражи порядка установили и задержали двух мужчин, у которых при обыске автомашины изъяты наркотические вещества, передает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области В салоне автомашины задержанных полицейские обнаружили 27 целлофановых свертков марихуаны весом более 79 кг 138 г и гашиш общим весом 59 г.